360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В США на кукурузном поле нашли космический объект диаметром 3,4 м

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В американском штате Миннесота помощники шерифа округа Стивенс обнаружили на кукурузном поле металлический объект, предположительно, космический мусор. Об этом сообщило издание People.

    Странный предмет диаметром обнаружили днем 14 октября в Скотт-Тауншипе.

    «Полицейские подтвердили, что на кукурузном поле находился большой металлический предмет диаметром около 11 футов (3,4 метра), предположительно, космический объект», — уточнили в пресс-релизе офиса шерифа.

    Управление шерифа сотрудничает с государственными и федеральными агентствами, чтобы спланировать вывоз космических обломков с поля. О находке уведомили дежурного офицера Минобороны Миннесоты.

    Ранее над западом Ливии пролетел яркий метеор, который взорвался в атмосфере.

    Читайте также

    Над западом Ливии пролетел яркий метеор и взорвался в атмосфере

    Астрофизик оценил шансы увидеть падающую звезду в октябре

    Frank Hammerschmidt/dpa

    Россиянам посоветовали наблюдать за звездопадами октября без телескопа

    Страшный удар сотряс Луну. Выяснилось, грозит ли Земле катастрофа