В США на кукурузном поле нашли космический объект диаметром 3,4 м

В американском штате Миннесота помощники шерифа округа Стивенс обнаружили на кукурузном поле металлический объект, предположительно, космический мусор. Об этом сообщило издание People .

Странный предмет диаметром обнаружили днем 14 октября в Скотт-Тауншипе.

«Полицейские подтвердили, что на кукурузном поле находился большой металлический предмет диаметром около 11 футов (3,4 метра), предположительно, космический объект», — уточнили в пресс-релизе офиса шерифа.

Управление шерифа сотрудничает с государственными и федеральными агентствами, чтобы спланировать вывоз космических обломков с поля. О находке уведомили дежурного офицера Минобороны Миннесоты.

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