Science: гигантские осьминоги эпохи динозавров были умнее и крупнее современных

Группа японских палеонтологов выявила существование гигантских осьминогов длиной до 19 метров, обитавших в морях мелового периода 100–72 миллиона лет назад. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на публикацию Science.

Ученые обнаружили два новых вида, один из которых, получивший имя Nanaimoteuthis haggarti, поражал своими размерами. Его большие изношенные челюсти свидетельствуют о том, что животное питалось рыбой и моллюсками, дробя панцири и кости мощным клювом.

Исследования указывают на наличие асимметрии повреждений челюстей, что является признаком развития интеллекта и способности животных использовать предпочитаемые стороны при захвате добычи. Описывая методы охоты и питания этих существ, эксперты считают, что такие крупные беспозвоночные играли важную роль в морских экосистемах, соревнуясь с гигантскими рептилиями, такими как мозазавры, за место главного хищника.

Однако, несмотря на внушительный размер и высокие интеллектуальные способности, гиганты окончательно исчезли вместе с падением метеорита, завершившего эпоху динозавров.