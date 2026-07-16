Science Advances: метеорит из Нью-Джерси может раскрыть секреты зарождения жизни

В штате Нью-Джерси на восточном побережье США 16 июля 2024 года произошло необычное событие: метеорит пробил крышу и потолок спальни. Домовладелец сразу принял меры по сохранению обломков, что позволило ученым провести детальный анализ. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на Science Advances.

Под руководством метеоролога Майка Золенски в Космическом центре имени Джонсона провели анализ и обнаружили органические соединения и аминокислоты. Эти соединения образовались в результате химических реакций с минералами. Также в метеорите нашли мелкие соленые фрагменты.

Исследователи сделали вывод, что камень мог происходить из приповерхностного слоя родительского астероида, где жидкая вода испарялась, а соль накапливалась. Дальнейшее изучение этого метеорита может прояснить механизмы зарождения жизни на Земле.