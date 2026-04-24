Молебский треугольник: что скрывает самая аномальная зона России

Зачем нам Бермудский треугольник, если дома есть свой? Молебская аномалия на Урале была суперзвездой 90-х и считалась самым невероятным местом в России: там парковались пришельцы, вступали в контакт с людьми и показывали всякие чудеса. Правда, сегодня они неспортивно съехали, а ученые прагматично объяснили все тайны М-зоны.

Открытие М-зоны Все началось в 1984 году: уральский геолог Эмиль Бачурин охотился неподалеку от села Молебка. Вдруг увидел странные вспышки. Пошел в их сторону и нашел на большой поляне пятак сухой примятой травы диаметром 62 метра. Дело было в октябре, шел снег, но в странном кругу он сразу таял. Выйдя к людям, мужчина заметил, что его часы отстали на два с лишним часа. Бачурин решил, что обнаружил место посадки НЛО. О своем открытии он рассказал приятелям и даже нашел энтузиастов-уфологов, которым тоже доложил о находке. А еще продолжил шастать в «аномальную зону» и даже, по его словам, как-то вступил в телепатический контакт с пришельцем-невидимкой.

Все это оставалось локальной историей, но слух про базу инопланетян спустя несколько лет докатился до Перми. А времена тогда были такие, что тексты про людоедство Сталина, двухголового теленка-полиглота и космические блюдца запросто расхватывала публика. Вот журналист пермской газеты «Молодая гвардия» Юрий Беликов и отправился лично знакомиться с НЛО. Осенью 1988 года вышла статья Беликова «Аномальная зона». Правда, после появилось разгромное опровержение, но простым читателям нравились тайны и не нравилось, когда их разрушали. Так что на вполне логичную критику никто не обратил внимания. А год спустя историей об уральском чуде разразилась латвийская газета «Советская молодежь». Рижский журналист Павел Мухортов лично отправился в Молебку (в статьях он не стал раскрывать ее название и ограничился лишь обозначением «село М.») и описал тамошние чудеса. Вот только другие участники похода ничего подобного не заметили и потому не подтвердили ни единого слова обозревателя.

Интересно На волне громкой славы Мухортов в 1989-м быстро выдал на-гора книгу про НЛО и тайны аномальных зон «Мы все в этом мире пришельцы!». Спустя год издал отдельным томом серию своих статей «М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят». А относительно недавно, в 2020 году, добавил к этому опус о гадании и предсказаниях «В паутине времени».

Аномалии Молебского треугольника Довольно скоро широкая общественность узнала, что М-ский треугольник — это местность между селом Молебка и деревней Каменка, что стоят на границе Свердловской области и Пермского края. Люди поскакали знакомиться с аномалией, причем ехали не только из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Уфологи составили перечень необычных явлений, которые наблюдались в М-зоне. Там фигурировали разного рода неопознанные летающие объекты, светящиеся шары и подобные им тела, выстраивающиеся в правильные геометрические фигуры. А еще находили таинственные пирамиды — видимо, сувениры от пришельцев.

Заметили и «отраженный свет от разного рода фигур (в том числе человекоподобных) и объектов при использовании фотовспышки в ночное время», левитацию всяких предметов, странные звуки и изменение направления течения реки Сылвы. И конечно же, были «телепатические и визуальные контакты с представителями внеземных цивилизаций». Отдельными пунктами оговорили изменения хода времени, а также «заряда батареек, аккумуляторов фотоаппаратов и других электронных устройств». Что, надо полагать, было просто бесценно, когда уфологов просили предъявить хоть какие-то доказательства чудес: дескать, с радостью бы, но там батарейки садятся, а фотоаппараты работают через раз.

Главные места М-зоны Аномалию разделили на восемь основных секторов. Также, помимо них, существуют и другие таинственные места: Поляна Юриса, Поляна кругов, Поляна ужасов, Астральная поляна, Линза, Перелом и прочие. Но они не настолько популярны в народе. Центральная поляна Здесь обычно разбивали лагерь уфологи. Обзор хороший, рядом небольшой колодец с питьевой водой, в соседнем овраге есть родник. Местные жители говорили, будто когда-то на прогалине стояло несколько деревянных домов, но сейчас на их месте густо растет шиповник. Мухортовский завал Неподалеку, на берегу Сылвы, находится Мухортовский завал — да-да, по имени того самого рижского журналиста. Он утверждал, что там у него происходил контакт с некими фосфоресцирующими силуэтами. Правда, фотографии не удались: пленка таинственным образом оказалась засвеченной.

Выселки Примерно в километре от Центральной поляны расположены Выселки — так раньше назывался тамошний хутор. Время превратило его в лужайку с необычно изогнутым деревом в центре и высокой травой. Говорили, будто именно там проще всего вступить в контакт с потусторонним и инопланетным разумом (кому как повезет). Ведьмины кольца Если пройти примерно полтора километра к югу от Центральной поляны, можно выйти к высокой скале на берегу реки Сылвы. Если там вести фотосъемку, то при определенном ракурсе на фотографиях часто получаются светящиеся шары с черными пятнами в центре. Их-то и прозвали Ведьминым кольцами. Скопино Когда-то в трех километрах к югу от Центральной поляны, на левом берегу Сылвы, стоял старообрядческий поселок. От него не сохранилось даже сарая, все заросло травой, но на месте домов она растет в форме странных прямоугольников. А еще к востоку, за пересохшим болотом, есть 200-метровый «туннель», сплетенный ветвями и листьями деревьев.

Змеиная горка Чуть дальше от Скопина стоит Змеиная горка. Рядом с ней расположена аномалия «Калитка»: в полдень при солнечном свете в небе появляется «проход» или дверь, через которую якобы можно контактировать с инопланетянами. Открыл феномен и рассказал о нем в 1996 году журналист Максим Шишкин из журнала «Уральский следопыт». Космодром К востоку от старого русла Сылвы и Змеиной горки, ниже по течению реки, есть небольшое ущелье, заросшее лесом и немного заболоченное. Место описывают как необычное и мрачное, забраться туда довольно трудно. Но это не мешает уфологам называть его Космодромом и считать, будто там когда-то располагался секретный военный объект. Белая гора Расположена примерно в трех с половиной километрах на юго-востоке от Скопина, вниз по течению Сылвы. Говорят, будто в довоенные годы там стоял лагерь для политзаключенных и теперь творятся всякие мистические явления.

Пропавшая экспедиция Адепты М-зоны уверяют, что в районе Космодрома в 1908 году пропала экспедиция некоего В. А. Чарушина. За полгода до падения Тунгусского метеорита он со товарищи отправился в верховья рек Печоры и Вишеры и погиб таинственной смертью. Тела всех участников экспедиции были разбросаны на большом расстоянии друг от друга, на лицах застыли гримасы ужаса. Следов насилия или нападения хищников не нашли, вещи и ценности остались нетронутыми, что исключало версию ограбления. Стоп, а не показалось ли вам это описание знакомым? Урал, экспедиция, таинственная смерть — все чрезвычайно похоже на гибель группы Дятлова. Разгадка проста: история про Чарушина и компанию была враньем от первого до последнего слова. В конце 80-х — начале 90-х годов пресса делала тиражи на дятловцах, вот и решили подчеркнуть, что это не первый случай. А раз такого не было, его просто придумали.

Причины аномалий М-зоны Разумеется, в таинственный треугольник ходили не только охочие до сенсаций журналисты, зеваки и уфологи, но и вполне серьезные ученые. Они зафиксировали в районе Молебки локальные изменения магнитного поля, которые могли влиять на работу электроники и самочувствие людей. Вот только связано это не с пришельцами, а с залежами железной руды. Также присутствуют разломы земной коры, а при этом возможен выход подземных газов. При вдыхании некоторых из них даже слабая концентрация может вызывать легкие галлюцинации, чувство тревоги или измененные состояния сознания. «Светящиеся шары» объясняются тоже просто. В болотистой местности гниющие растения действительно могут светиться, но это не чудеса, а химия с физикой и биологией. Специфический рельеф, туманы над рекой Сылвой и преломление света могут создавать сложные миражи, которые принимали за НЛО.

И еще один нюанс о «летающих блюдцах»: большинство сообщений об их появлении совпадает по времени с полетами военной авиации, пролетами спутников и запусками ракет с космодрома Плесецк, что расположен в центральной части Архангельской области. «Артефакты неизвестных цивилизаций», то бишь пирамидки — всего-навсего кучки шлака, которые остались от давно почившего медеплавильного производства. В иных местах хаотично сложенные камни представляют собой остатки плитняка из фундамента когда-то стоявшего дома. Словом, нет в Молебском треугольнике следов внеземной активности или нарушения законов физики. Но люди, настроенные на встречу с чем-то необычным, готовы приметить пришельцев в любом шорохе, крике птицы или отблеске фонаря.

История села Молебка Первые — первобытные — люди устраивали свои стоянки в районе нынешнего села Молебка примерно 20 тысяч лет назад. Позднее тут останавливались кочевые оленеводы. У камня на высоком берегу реки Сылвы они приносили жертвы своим божествам и молили сохранить зимой стада. Отсюда и пошло название места — Молебное, Молебка. Полновесное поселение появилось в XVIII веке, когда в окрестностях нашли залежи железных руд. Промышленник Александр Демидов поставил там свой завод, а при нем вырос рабочий поселок. Предприятие дотянуло до 1904 года, после чего его закрыли из-за нерентабельности. После революции, в Гражданскую войну, в окрестностях Молебки шли ожесточенные бои с белыми. А во время Великой Отечественной туда эвакуировали детей из детского дома в Ярославской области и ленинградского детсада-интерната. После войны жизнь в селе текла тихо и обыденно, пока не открыли М-зону.

Поначалу сельчане были недовольны нашествием зевак: весной 1990 года даже разослали в прессу открытое письмо с опровержением всех аномалий. Но поток жаждущих не ослабевал: подчас пришельцев одномоментно выслеживало до 500 человек. И тут местные сообразили, что зеленые человечки могут стать золотыми. Постой для приезжих, еда и питье, услуги проводников в места аномалии — на всем этом можно хорошо заработать. Просто шикарные перспективы для села в медвежьем углу! И уже в 1996 году в Молебке прошел межрегиональный симпозиум по природно-космическим аномалиям, проблемам экологии и выживания человечества.

Энтузиасты межзвездных общений даже покупали в Молебке жилье (причем за хорошие, по местным меркам, деньги), чтобы оказаться поближе к М-зоне на постоянной основе. Однако со временем все пошло на спад: нехорошие инопланетяне перестали показываться. Сейчас цены на недвижимость в «самой аномальной зоне России» просели вдвое. Даже памятник «русскому пришельцу», что установили в селе, больше не работает магнитом для зевак. Последний раз уфологи являлись в М-зону в марте этого года. Устроились, как обычно, на Центральной поляне, расставили фотоловушки, но через несколько дней вынуждены были уйти не солоно хлебавши.