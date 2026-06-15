Universe Today: метеорит из Африки раскрыл тайну космических катастроф времен зарождения жизни

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали лунный метеорит NWA 12593 и обнаружили в нем признаки трех крупных столкновений. Самое древнее из них произошло около 3,5 миллиарда лет назад, в период зарождения жизни на Земле. Об этом сообщил журнал Universe Today .

В образце, найденном в Северо-Западной Африке, специалисты обнаружили следы экстремального теплового воздействия. Энергия удара была настолько велика, что поверхность Луны в месте столкновения превратилась в поток жидкого камня. В результате образовался кубический цирконий — минерал, который в ювелирном деле используют как альтернативу алмазам, написали «Известия».

Второе столкновение разрушило застывший слой расплава, превратив его в брекчию — породу, похожую на природный бетон. Третий удар выбил фрагмент с поверхности Луны и отправил его в сторону Земли.

Ученые обратили внимание на то, что следы аналогичной бомбардировки возрастом 3,5 миллиарда лет находили на Земле и на астероиде Веста. Это может указывать на масштабное общее событие, например, распад крупного астероида.