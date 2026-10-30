Ученые нашли следы воды на древнем метеорите с Марса

Science: на метеорите с Марса возрастом 4,1 миллиарда лет нашли следы воды

Восьмисотграммовый метеорит Teghaza 001, найденный в Сахаре, принес ученым информацию о геологической истории Марса. Об этом сообщил журнал Science .

Исследователи установили возраст входящих в горную породу минералов уран-свинцовым и рубидий-стронциевым методами. Сравнив соотношения изотопов, они выяснили, что камень сформировался около 4,1 миллиарда лет назад.

Затем они проанализировали минеральный состав, текстуру и другие характеристики породы. Оказалось, что вскоре после формирования образец контактировал с водой.

На Земле известно несколько метеоритов, когда-то выбитых с поверхности Марса. Но Teghaza 001 происходит из областей, образцы которых еще не попадали в руки ученых. Они продолжат работу и надеются узнать больше о геологической истории Марса.

Проанализировав данные орбитальных наблюдений, исследователи выделили 13 участков на юге планеты, которые могут быть родиной метеорита.

Ранее Роскосмос объявил о начале совместной с Китаем марсианской миссии.