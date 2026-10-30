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    Ученые нашли следы воды на древнем метеорите с Марса

    Science: на метеорите с Марса возрастом 4,1 миллиарда лет нашли следы воды

    Восьмисотграммовый метеорит Teghaza 001, найденный в Сахаре, принес ученым информацию о геологической истории Марса. Об этом сообщил журнал Science.

    Исследователи установили возраст входящих в горную породу минералов уран-свинцовым и рубидий-стронциевым методами. Сравнив соотношения изотопов, они выяснили, что камень сформировался около 4,1 миллиарда лет назад.

    Затем они проанализировали минеральный состав, текстуру и другие характеристики породы. Оказалось, что вскоре после формирования образец контактировал с водой.

    На Земле известно несколько метеоритов, когда-то выбитых с поверхности Марса. Но Teghaza 001 происходит из областей, образцы которых еще не попадали в руки ученых. Они продолжат работу и надеются узнать больше о геологической истории Марса.

    Проанализировав данные орбитальных наблюдений, исследователи выделили 13 участков на юге планеты, которые могут быть родиной метеорита.

    Ранее Роскосмос объявил о начале совместной с Китаем марсианской миссии.

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