Science Daily: астероид класса CO стал причиной вымирания динозавров

Ученые выяснили, что астероид, столкнувшийся с Землей около 66 миллионов лет назад и вызвавший массовое вымирание, мог принадлежать к редкому типу углистых хондритов класса CO. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

Исследователи проанализировали изотопный состав никеля и пришли к выводу, что астероид относится к углистым хондритам класса CO, также известным как хондриты типа Орнан. Эти космические тела отличаются низким содержанием летучих веществ, таких как углерод, вода, цинк и сера.

По словам профессора Филиппа Клейса, полученные данные не меняют общую картину массового вымирания, но делают менее вероятной версию, согласно которой решающую роль сыграла сера в составе астероида.

Ученые считают, что основным фактором, вызвавшим вымирание, могло стать огромное количество мелких частиц, выброшенных в атмосферу после удара. Они перекрыли доступ солнечного света и вызвали резкое глобальное похолодание. При этом не исключается влияние серосодержащих пород в районе столкновения.

Точное место происхождения астероида пока не установлено. Он мог прилететь из удаленной области Солнечной системы или из внешней части главного пояса астероидов рядом с орбитой Юпитера.

Углистые хондриты составляют около 5% метеоритов, обнаруженных на Земле. На класс CO приходится лишь малая часть этой группы. Такие объекты считаются одним из наиболее древних и слабо измененных видов вещества, сохранившегося со времен образования Солнечной системы.

Диаметр астероида, по оценкам исследователей, составлял от 10 до 15 километров. Он двигался со скоростью около 64 тысяч километров в час и образовал кратер Чиксулуб под полуостровом Юкатан в Мексике. Столкновение привело к исчезновению примерно 75% существовавших на планете видов, включая всех нептичьих динозавров.