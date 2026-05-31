Сильный грохот в штате Массачусетс вызвал метеорит

AP: сильный грохот в Массачусетсе был вызван входом метеора в атмосферу Земли

Причиной сильного грохота, который услышали жители американского штата Массачусетс, стал вход метеора в атмосферу Земли. Об этом заявили в Американском метеорном обществе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Громкий хлопок раздался около 14:30 по местному времени (21:30 по московскому). Метеоролог Ник Стюарт на основе тепловой сигнатуры со спутника сразу предположил, что причиной звука стал вошедший в атмосферу метеор.

В метеорном обществе уточнили предположительные размер небесного тела — около трех футов, то есть чуть меньше одного метра.

Роберт Лансфорд, руководитель программы ассоциации по наблюдения за болидами, считает, что метеор, вероятнее всего, сгорел в атмосфере или упал в океан.

В мае сразу два астероида около 20 метров в диаметре прошли вблизи Земли. По словам специалистов, их размеры сопоставимы с Челябинским метеоритом.