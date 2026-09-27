Химик Михайловская оценила перспективы одежды из полиэтилена

Одежду из полиэтиленовых волокон может быть проще перерабатывать, чем вещи из смесовых материалов. Однако для ее производства и носки предстоит решить несколько технологических проблем, сообщает газета «Известия» .

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Анна Михайловская объяснила: при переработке ткани из разных полимеров образуется смесь продуктов, которые затем нужно разделять. Этот процесс требует много труда.

При длительной носке полиэтиленовые изделия могут терять внешний вид и эластичность. Кроме того, материал недостаточно устойчив к ультрафиолету. Для полиэтиленовой нити в купальниках, например, потребуются светостабилизаторы.

Полиэтилен нельзя окрашивать традиционным способом из водных растворов, который подходит для спандекса. Влияние красителя на эластичность готового материала еще предстоит изучить.