Генетик рассказал об отличии зачатых при ЭКО детей от «обычных» новорожденных

Генетик Северинов: зачатые при ЭКО дети не будут отличаться от «обычных»

Среди пользователей Сети бытует мнение, что зачатые при ЭКО дети якобы рождаются без души. Так ли это на самом деле и отличаются ли они от «обычных», в подкасте «Лепта» на 360.ru рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Эти дети будут ничуть не отличаться от тех, которые были зачаты обычным способом. Хотя это якобы неоднозначно и вызывает споры, но в Сети пишут, что дети, которые были зачаты без любви, по-видимому, физического акта, они оказываются и без души», — сказал он.

Однако что такое душа — это уже отдельный вопрос, добавил генетик.

«По факту десятки миллионов людей существуют на этой планете и у них рождаются уже их собственные дети, которые не могли бы быть рождены иначе, как с помощью такой процедуры», — подчеркнул специалист.

Северинов также рассказал, что ЭКО с отбором эмбрионов решает задачу предотвращения тяжелых наследственных заболеваний и не является евгеникой.

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