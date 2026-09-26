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    В древней могиле нашли неизвестную разновидность якутского оружия

    Сайт Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН
    Фото: Сайт Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН

    В Якутии археологи во время полевых работ открыли погребальный памятник, датируемый XV–XVII веками. В захоронении находился необычный железный клинок длиной более 40 сантиметров, сообщили на сайте Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

    Археологи вели раскопки в окрестностях села Кыйы Таттинского улуса. Ученые предположили, что это было воинское захоронение. В могиле лежали лук со стрелами, нож в ножнах, кнут, седло, деревянные стремена, железный котел и погребальная пища. Найденный клинок отличался от традиционных якутских пальм батас и батыйа.

    «Длина его клинка превышает 40 сантиметров, ширина — чуть более трех сантиметров; форма клинка указывает на его приспособленность для нанесения акцентированных колющих ударов, что предполагает боевое применение», — говорится в материале.

    Ученые совместно с кузнецами реконструируют клинок.

    Ранее историк Марк де Крей обнаружил папирус с фрагментом «Одиссеи» Гомера возрастом около 1,7 тысячи лет.

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