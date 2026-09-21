Ученый объяснил принцип действия «генетических ножниц»
Ученый Северинов: «генетические ножницы» исправляют ошибку в геноме
«Генетические ножницы» (CRISPR-Cas) используются учеными для редактирования генома. Подробно об этом в подкасте «Лепта» на 360.ru рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
«Проблема редактирования — это когда мы можем с помощью так называемых CRISPR-Cas, „генетических ножниц“, изменить опечатку в определенном месте генома. Как на старой пишущей машинке: пробили не ту букву, замазали белым, пробили правильную. Это генная редакция», — объяснил он.
Ученый напомнил, что в мире уже много животных с отредактированным геномом: коров, мышей, лошадей и рыб.
«Лошади игогокают, овцы блеют. Каждый делает все, что ему Бог прописал. В этом смысле никаких проблем нет», — добавил Северинов.
Определенное изменение в геноме, предупредил он, приводит к болезни.
Тысячи людей с такой болезнью ходят. Я могу на стадии эмбриона, если знаю, что у него неправильная буква, ее заменить.
Однако такие опыты на эмбрионах нельзя проводить по ряду причин. Первые и единственные полуофициально отредактированные дети — близнецы из Китая. Человек, который это сделал, сел в тюрьму.
«Есть не только этические, но и профессиональные проблемы, а главное — целеполагание отсутствует», — сказал генетик.
Он также развенчал мифы об ЭКО и объяснил разницу между лечением и евгеникой.
Смотрите полный выпуск подкаста на всех площадках 360.ru.