Ученый объяснил принцип действия «генетических ножниц»

«Генетические ножницы» (CRISPR-Cas) используются учеными для редактирования генома. Подробно об этом в подкасте «Лепта» на 360.ru рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Проблема редактирования — это когда мы можем с помощью так называемых CRISPR-Cas, „генетических ножниц“, изменить опечатку в определенном месте генома. Как на старой пишущей машинке: пробили не ту букву, замазали белым, пробили правильную. Это генная редакция», — объяснил он.

Ученый напомнил, что в мире уже много животных с отредактированным геномом: коров, мышей, лошадей и рыб.

«Лошади игогокают, овцы блеют. Каждый делает все, что ему Бог прописал. В этом смысле никаких проблем нет», — добавил Северинов.

Определенное изменение в геноме, предупредил он, приводит к болезни.