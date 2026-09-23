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    Астроном Богачев заверил, что осеннее равноденствие не повышает радиационную опасность

    Осеннее равноденствие наступило 23 сентября в 3:05 по московскому времени. Сильных магнитных бурь и повышенной радиационной опасности из-за этого события не ожидается, сообщает kp.ru.

    Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев объяснил, что вблизи равноденствия условия могут усиливать уже возникшие магнитные бури. Само по себе равноденствие их не вызывает. По прогнозу лаборатории, в ближайшие дни магнитное поле Земли останется спокойным.

    Богачев также не видит угрозы для людей на поверхности Земли от галактических космических лучей: от них защищает атмосфера. В ближайшие годы их поток будет расти из-за снижения солнечной активности, но с равноденствием этот процесс не связан, передает RT.

    В день равноденствия Солнце находится над экватором. При этом световой день остается немного длиннее ночи: атмосфера позволяет видеть светило даже после того, как оно опустилось за горизонт. День и ночь сравняются по продолжительности примерно через неделю.

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