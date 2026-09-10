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    Ученые нашли применение нелюбимым звездами комкам Биша

    Ученые НИИКЭЛ выяснили, что комки Биша можно использовать в лечении роговицы

    Friso Gentsch/dpa
    Фото: Friso Gentsch/dpa/www.globallookpress.com

    Мезенхимальные стволовые клетки из жировых комков Биша в толще щеки можно применять в офтальмологии для предотвращения рубцовых дистрофических изменений при повреждении роговицы. К такому выводу пришли специалисты лаборатории клеточных технологий НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала Института цитологии и генетики СО РАН, сообщила пресс-служба института.

    Обычно в роли регуляторов изменений роговицы используются кондиционированные среды, полученные из мезенхимальных стволовых клеток лимба и костного мозга. Ученые НИИКЭЛ проверили, подойдет ли материал из комков Биша.

    Исследование показало, что одновременное использование кондиционированных сред из всех трех источников и белка TGFβ1 способно подавлять индукцию и снижать активность зрелых миофибробластов. Гипотеза о том, что мезенхимальные стволовые клетки из жировой ткани в комках Биша можно применять в терапии травм роговицы, подтвердилась.

    Ранее удаление комков Биша стало популярной процедурой у зарубежных звезд. Это делает лицо худым, но чревато отрицательными последствиями.