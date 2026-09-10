Ученые нашли применение нелюбимым звездами комкам Биша

Ученые НИИКЭЛ выяснили, что комки Биша можно использовать в лечении роговицы

Мезенхимальные стволовые клетки из жировых комков Биша в толще щеки можно применять в офтальмологии для предотвращения рубцовых дистрофических изменений при повреждении роговицы. К такому выводу пришли специалисты лаборатории клеточных технологий НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала Института цитологии и генетики СО РАН, сообщила пресс-служба института.

Обычно в роли регуляторов изменений роговицы используются кондиционированные среды, полученные из мезенхимальных стволовых клеток лимба и костного мозга. Ученые НИИКЭЛ проверили, подойдет ли материал из комков Биша.

Исследование показало, что одновременное использование кондиционированных сред из всех трех источников и белка TGFβ1 способно подавлять индукцию и снижать активность зрелых миофибробластов. Гипотеза о том, что мезенхимальные стволовые клетки из жировой ткани в комках Биша можно применять в терапии травм роговицы, подтвердилась.

Ранее удаление комков Биша стало популярной процедурой у зарубежных звезд. Это делает лицо худым, но чревато отрицательными последствиями.