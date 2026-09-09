Россия и Вьетнам откроют лабораторию по борьбе с эпидемиями в Ханое

В Ханое 9 сентября откроется новая лаборатория по профилактике и контролю эпидемий, созданная Россией и Вьетнамом, а площадкой для нее стал Российско-вьетнамский тропический центр. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на научно-технологическом форуме двух стран, сообщил ТАСС .

Чернышенко назвал тропический центр флагманской платформой совместных исследований. Там ученые из России и Вьетнама работают над сложными научными задачами.

«Этот уникальный центр хорошо известен далеко за пределами России и Вьетнама. Сегодня состоится торжественная церемония открытия его новой лаборатории по профилактике и контролю эпидемий», — добавил вице-премьер.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о планах по научному сотрудничеству с Малайзией. Частью проекта станет совместная работа Института экспериментальной медицины Санкт-Петербурга и Технологического университета МАРА.