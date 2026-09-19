«Прогресс МС-35» с грузами прибыл на МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Корабль пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента станции.

«Прогресс МС-35» стартовал с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1б» 16 сентября. Его общая масса 7,43 тонны, из них 2489 килограммов — полезный груз. Космонавты получили более 1,2 тонны продуктов, 420 литров питьевой воды, 50 килограммов кислорода.

Также на МКС прибыли 842 килограмма топлива и оборудование для экспериментов «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир» и «Ураган».

Стыковка прошла по плану, до нее корабль совершил на орбите 49 витков.