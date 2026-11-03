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    Жителям Ступина бесплатно подведут газ к участкам по соцгазификации

    Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»

    В городском округе Ступино с начала действия президентского проекта по социальной газификации дом семьи Минаевых в деревне Старая Кашира стал трехтысячным подключенным. Об этом сообщил Мособлгаз.

    Алексей, Екатерина, их четырехлетний сын Лев и кот Мартин в ближайшее время смогут переехать в новый дом: за тепло и горячую воду отвечает газовый двухконтурный котел. «С газом теперь у нас есть и горячая вода, и тепло. Жить будет гораздо приятнее и комфортнее, совсем другое дело», — рассказал Алексей.

    Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку через интерактивную карту газификации на сайте Мособлгаза. Жители всех газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подвести газ до границ участков. Главное условие — дом должен быть зарегистрирован.

    После подачи заявки контролировать присоединение к сетям можно онлайн: отслеживать статусы работ и подписывать документы, не выходя из дома. «Газовый маршрут» разделен на три блока: работы до границ участка, внутри участка и пуск газа в газовое оборудование. Внутри каждого блока выделены конкретные этапы, которые автоматически меняются онлайн. https://mosoblgaz.ru/connection/sg/

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