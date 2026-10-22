Еще 400 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье

Фото: Парковка у Центра образования №23 в поселке Обухово Богородского округа после капитального ремонта / Медиасток.рф

В Подмосковье за третью неделю октября к административной ответственности привлекли 457 автовладельцев за нарушения правил парковки. Общая сумма штрафов составила 3,8 миллиона рублей, а выявить нарушения помогли жители через приложение «Народный инспектор». Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Из общего числа нарушений 311 случаев связаны с парковкой автомобилей, мешавших вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Еще 146 водителей оставили машины на участках с зелеными насаждениями.

Чтобы сообщить о нарушении, нужно включить геолокацию и открыть раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Затем следует снять короткое видео, на котором видны государственный номер автомобиля и само нарушение, указать адрес и отправить заявку. Инспекторы проверят запись и вынесут постановление в автоматическом режиме.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что приложение позволяет жителям сообщать о случаях парковки на газонах, детских площадках и возле контейнеров, помогая выявлять нарушения и поддерживать порядок на территории региона.