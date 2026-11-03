Университет «Дубна» улучшил позиции в международном рейтинге вузов

Государственный университет «Дубна» укрепил свои позиции в международном рейтинге «Три миссии университета». Среди российских вузов он вошел в группу с 76-го по 110-е место, улучшив прошлогодний результат — с 78-го по 112-е, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

В 10-й выпуск рейтинга включили две тысячи университетов из 111 стран и территорий. По числу представленных учебных заведений лидируют США (261), Китай (258) и Россия (151).

При составлении рейтинга оценивают качество образования, научные достижения и вклад университетов в развитие общества.

«Для нас принципиально важно, что рейтинг оценивает не только науку и образование, но и третью миссию — вклад университета в общество. Университет „Дубна“ исторически ориентирован на решение задач, значимых для страны и региона, и эта оценка подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отметила проректор по образовательной деятельности Ольга Анисимова.