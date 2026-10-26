360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Пушкине после капремонта открылась поликлиника № 1

    Фото: пресс-служба Минздрава МО

    В Пушкине завершили капитальный ремонт поликлиники № 1 Пушкинской больницы имени профессора Владимира Николаевича Розанова. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

    Работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника расположена на улице 50-летия комсомола, 45, в Пушкинском городском округе.

    В здании отремонтировали фасад и входную группу, заменили кровлю и все инженерные системы, обновили внутренние помещения. Установили новое сантехническое оборудование, окна и двери, поставили новую мебель и оборудование. На прилегающей территории провели благоустройство.

    Сейчас в поликлинике работают КТ, рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. В кабинете УЗИ появился аппарат экспертного класса, а в офтальмологическом — новая техника для проверки зрения.

    Подмосковье представило цифровые решения в сфере энергетике в рамках РЭН

    Щелковский водоканал провел экскурсию для студентов колледжа

    Краеведческий урок для школьников прошел в Воскресенске

    Теннисистки из Химок выиграли 2 медали на турнире WTA-1000 в Пекине

    Наставниками молодых медработников в Щелковской больнице стали 79 специалистов

    Выставку о героях Эллады откроют в Архангельском

    Врип главы Павлово-Посадского округа проверил благоустройство стадиона

    Одинцовская больница представила опыт ранней диагностики на конференции

    Предпринимателей Подмосковья пригласили на конкурс рекламных видеороликов

    Киносмена в летнем лагере

    Мострансавто выставило на торги 26 списанных автобусов

    ИИ выявил свыше 11 тысяч нарушений чистоты на остановках Подмосковья

    Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийского турнира по самбо