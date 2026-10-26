В Пушкине после капремонта открылась поликлиника № 1

В Пушкине завершили капитальный ремонт поликлиники № 1 Пушкинской больницы имени профессора Владимира Николаевича Розанова. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника расположена на улице 50-летия комсомола, 45, в Пушкинском городском округе.

В здании отремонтировали фасад и входную группу, заменили кровлю и все инженерные системы, обновили внутренние помещения. Установили новое сантехническое оборудование, окна и двери, поставили новую мебель и оборудование. На прилегающей территории провели благоустройство.

Сейчас в поликлинике работают КТ, рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. В кабинете УЗИ появился аппарат экспертного класса, а в офтальмологическом — новая техника для проверки зрения.