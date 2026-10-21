Хирургической корпус больницы капитально отремонтируют в Коломне в 2029 году

Корпус № 7 Коломенской больницы включили в программу капитального ремонта. Этот вопрос во время выездного совещания временно исполняющий полномочия главы округа Виктор Верещагин и главный врач больницы Николай Макаров обсудили с заместителем министра строительного комплекса Подмосковья Тимуром Магомедовым.

Корпус «новой хирургии», как называют стационар местные жители, возвели в 1984 году. Здание в семь этажей и общей площадью более 10 тысяч квадратных метров — последний из построенных на территории больничного городка лечебных корпусов. Но для медицинского учреждения 42 года — приличный возраст. Строение требует капитального ремонта.

«Для нас большое, значимое событие, что в программу капитального ремонта попал наш новый хирургический корпус. Его осмотрели, оценили, какие планы у нас по его ремонту, что можно сделать, чтобы нашим жителям было комфортно в нем находиться», — рассказал Виктор Верещагин.

По словам Тимура Магомедова, планируется до конца текущего года заключить контракт с подрядчиком. Ремонт будет производиться в два этапа, в 2029 году работы должны полностью завершить.