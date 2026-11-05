Жители Подмосковья совершили более 1 млн поездок на автобусах 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, пассажиры совершили более 1 млн поездок на автобусах Мострансавто. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Чаще всего проезд оплачивали социальными картами жителя Московской области и Москвы — более 457 тыс. операций. Банковскими картами оплатили свыше 376 тыс. поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») — более 173 тыс.

Лидером по числу поездок среди филиалов стал МАП № 10 в Королеве — более 136 тыс. На втором месте МАП № 11 в Балашихе с показателем свыше 133 тыс., на третьем — МАП № 12 в Ногинске с более 105 тыс. поездок.

Самым популярным маршрутом 4 ноября стал № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». На всех вариантах его движения пассажиры совершили более 22,8 тыс. поездок — это самый высокий показатель среди маршрутов предприятия.

«Даже в праздничные дни общественный транспорт остается востребованным у жителей и гостей Подмосковья. Только 4 ноября на автобусах Мострансавто совершено более миллиона поездок. Для нас важно, чтобы пассажиры могли комфортно добираться до нужных пунктов назначения вне зависимости от дня недели. Поэтому особое внимание уделяем надежности транспортного сообщения и созданию комфортных условий для каждой поездки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

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