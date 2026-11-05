Более 3,5 тысячи гастроскопий провели в больнице в Домодедове за год

Свыше 5,3 тысячи эндоскопических исследований провели с начала года в центре при поликлинике № 2 Домодедовской больницы. Здесь выявляют заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе на ранних стадиях, а также выполняют лечебные процедуры.

Медицинское подразделение открыли в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Пациенты могут пройти обследование по полису ОМС, не обращаясь за помощью в столичные клиники.

За прошедший период специалисты выполнили более 3,5 тысячи гастроскопий и свыше 1,8 тысячи колоноскопий. Около 450 процедур носили лечебный характер. В частности, врачи удаляют полипы желудка и толстой кишки размером до одного сантиметра непосредственно в амбулаторных условиях. С более крупными образованиями работают в стационаре больницы.

Центр располагает четырьмя современными эндоскопическими стойками. Ежедневно обследование здесь проходят примерно 35 человек. С пациентами работают пять специалистов.

Заведующий центром Нарек Абрамян отметил, что своевременное обнаружение и удаление полипов и предраковых образований помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний. В некоторых случаях это позволяет обойтись без сложного хирургического вмешательства и госпитализации.