Более 47 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» в октябре

Более 47 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов «Мострансавто» в октябре 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

В среднем ежедневно жители и гости региона пользовались автобусами предприятия более 1,5 миллиона раз. Наиболее востребованным способом оплаты проезда стали социальные карты жителя Московской области и Москвы — с их использованием совершено более 21,8 млн поездок. Банковскими картами пассажиры оплатили свыше 16,2 миллиона поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») — более 8,9 млн.

«Октябрь показал, что спрос на общественный транспорт остается стабильно высоким — свыше 47 млн поездок за месяц. Но для нас важнее не сама цифра, а то, что она дает. Мы анализируем пассажиропоток по каждому маршруту и филиалу, чтобы точечно корректировать расписания, усиливать загруженные направления и оперативно реагировать на потребности жителей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Лидером по количеству поездок в октябре стал МАП № 10 Королева — его автобусы перевезли пассажиров более 6,2 млн раз. Немного уступил ему МАП № 11 Балашихи с показателем свыше 6,1 млн поездок. Замыкает тройку лидеров МАП № 12 Ногинска, где за месяц зафиксировано более 4,8 млн поездок.

Мострансавто продолжает работу по повышению качества пассажирских перевозок, развитию маршрутной сети и обновлению подвижного состава. На всех маршрутах действует только безналичная оплата: банковскими картами, «Стрелкой», «Тройкой» (тариф «Кошелек») или социальными картами для льготных категорий.