Всероссийский парковый забег «С95» провели в Дзержинском

24 октября в городе впервые состоялся забег «Суббота. 9 утра. 5 километров». Мероприятие провели в лесопарке «Чемпион», на старт вышли более 60 любителей бега разных возрастов из Москвы и Подмосковья.

Проект объединяет любителей утренних пробежек по всей стране и за ее пределами. Директор «С95» Максим Силаев отметил, что сейчас проект объединяет 38 парков по всей стране. Это волонтерская инициатива, к которой с удовольствием присоединяются любители активного отдыха.

В эту субботу забеги впервые прошли в Дзержинском и Костроме. Инициатива проводить «С95» в лесопарке «Чемпион» принадлежит Наталье Коростелевой.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева провела для участников разминку перед стартом. Рельеф местности делает дистанцию в лесопарке не очень простой, но интересной.

«Мы специально проложили маршрут так, чтобы участники могли насладиться живописными видами карьера», — отметила она.

После финиша всех ждал горячий чай с печеньем и фото на память. Лучший результат показал Жан Марк Попов — он преодолел пять километров за 17 минут 49 секунд.

По словам организаторов, забеги в лесопарке «Чемпион» будут проходить каждую субботу при любой погоде. Стать участником может любой желающий — для этого нужно пройти регистрацию на сайте «С95», там же можно увидеть результаты прохождения дистанции.