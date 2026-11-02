Новую котельную построят в Коломне в 2027 году

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

Строительство объекта на улице Юбилейной началось в мае. Сейчас его готовность составляет 60%, а мощность будущей котельной превысит показатели прежнего теплоисточника.

Изначально проект предусматривал замену оборудования в существующем здании, однако экспертиза выявила, что оно непригодно для дальнейшей эксплуатации. Поэтому было принято решение возвести новый котельный зал.

«Здание собрано, Котлы установлены, дымовая труба смонтирована. Мощность нового объекта — 18 МВт. Это больше, чем у старой котельной. С запасом на перспективу развития микрорайона Щурово», — отметил Виктор Верещагин, временно исполняющий обязанности главы городского округа Коломна.

На площадке ежедневно работают десять человек и механизаторы. Строители практически завершили устройство внешнего контура здания, оставив технологические проемы для монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов.

Перед началом строительства потребовалось вынести инженерные коммуникации, для чего пришлось временно остановить действующую котельную. Поскольку объект обеспечивает отопление, работы организовали с учетом необходимости сохранить теплоснабжение микрорайона.

Запустить новую котельную планируют в декабре 2026 года. Полноценный ввод в эксплуатацию состоится в следующем году — после пусконаладочных работ и периода временной эксплуатации под наблюдением специалистов.