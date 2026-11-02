Замминистра культуры Подмосковья Баюх прошла программу повышения квалификации

В Казани 29 и 30 октября прошел заключительный этап программы повышения квалификации для руководителей региональных органов власти, курирующих туризм и гостеприимство, «Стратегия лидерства: развитие туризма в регионе». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участие в программе приняли представители более чем из 50 регионов России. От Московской области в обучении участвовала заместитель министра культуры и туризма региона Мария Баюх.

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в рамках форума «Путешествуй» 29 октября открылся финальный модуль программы. Для участников прошли разборы кейсов, лекции и панельные дискуссии. Среди тем рассмотрели создание бренда территории на примере малых городов, цифровизацию туризма и внедрение платформенных решений, инвестиционный ценз и баланс интересов государства и бизнеса. В этот же день участники посетили образовательные лаборатории вуза — учебный ресторан и готовящуюся к открытию учебную гостиницу, а также Музей Универсиады.

Второй учебный день, 30 октября, прошел на площадке Международного форума Kazan Digital Week — 2026. Участники изучали опыт внедрения IT-стартапов в туризм и побывали на профильной выставке.

Третий модуль программы реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для туризма» национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он стал финальным этапом, где участники разобрали актуальные вызовы и обменялись опытом. Организаторы — Минэкономразвития РФ при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, «Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли» на базе ПГУФКСиТ и Cosmos Hotel Group.