360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жители Люберец посадили деревья в рамках проекта «Миллион деревьев»

    В сквере имени Б. К. Громцева в Дзержинском прошла акция по озеленению в рамках проекта «Миллион деревьев». К ней присоединились местные жители, волонтеры, общественники и представители организаций.

    Участники высадили новые деревья, внеся вклад в благоустройство городской территории. Среди почетных гостей были представители дирекции по ESG, управляющий Восточным головным отделением и корпоративные волонтеры Сбера.

    Акцию организовал благотворительный фонд «ФЭДС» при участии Общественной палаты Московской области и регионального правительства. Мероприятие объединило жителей вокруг общей задачи — сделать городскую среду зеленее и комфортнее.

    Проект «Миллион деревьев» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

    Читайте также

    Детский сад построят в ЖК «Станиславский» в Красногорске

    Многоуровневый паркинг построят на Красногорском шоссе в Одинцове к 2027 году

    Фестиваль волонтеров прошел в Химках

    Детский сад построят в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе

    Пассажиры ЦППК использовали более 46 тысяч карт провожающего с начала года

    Поезд нового поколения «Иволга 4.0» на МЦД

    Глава Ступина проверил благоустройство дворовой территории в селе Аксиньино

    Новое оборудование получил перинатальный центр в Коломне

    Квиз для медработников Подмосковья провели в Серпухове

    Детский сад при школе № 12 в Подольске капитально отремонтировали

    Ямочный ремонт дорог провели в деревнях и селах Воскресенска

    Ступинская больница обновила оборудование для гастроскопии

    Центр профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках

    Коллективы из Ногинска и Обухова выступили на областном молодежном конкурсе