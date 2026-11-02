Жители Люберец посадили деревья в рамках проекта «Миллион деревьев»
В сквере имени Б. К. Громцева в Дзержинском прошла акция по озеленению в рамках проекта «Миллион деревьев». К ней присоединились местные жители, волонтеры, общественники и представители организаций.
Участники высадили новые деревья, внеся вклад в благоустройство городской территории. Среди почетных гостей были представители дирекции по ESG, управляющий Восточным головным отделением и корпоративные волонтеры Сбера.
Акцию организовал благотворительный фонд «ФЭДС» при участии Общественной палаты Московской области и регионального правительства. Мероприятие объединило жителей вокруг общей задачи — сделать городскую среду зеленее и комфортнее.
Проект «Миллион деревьев» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».
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