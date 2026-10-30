Многоуровневый паркинг построят на Красногорском шоссе в Одинцове к 2027 году

Строительство многоуровневого паркинга на 804 автомобиля продолжается на Красногорском шоссе в Одинцове, рядом с госпиталем. Сейчас объект готов на 57%. Главгосстройнадзор Московской области начал внеплановую проверку хода работ.

На строительной площадке уже завершили земляные работы и обустройство подземной части здания. Надземные конструкции готовы на 70%. Сейчас рабочие продолжают их возводить и прокладывают внутренние инженерные коммуникации.

Формат парковки позволит размещать большое количество машин на небольшой территории. Это особенно актуально для городской застройки, отметили в стройнадзоре.

Паркинг строит компания ООО «СЗ „Просторная Долина“». Завершить проект планируют в первом квартале 2027 года.