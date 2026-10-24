Квиз для медработников Подмосковья провели в Серпухове

В молодежном центре «Патриот» в Серпухове 23 октября прошел квиз для работников здравоохранения. В игре встретились команды Серпуховской больницы, стоматологии, Управления по обеспечению социальных гарантий, а также гости из Луховицкой больницы и Наро-Фоминского перинатального центра.

Главная цель игры — снизить выгорание сотрудников, подружить больницы Подмосковья и разные поколения врачей. Гостей поприветствовали заместитель главы округа Мария Барышева, депутат окружного Совета Юлия Громова, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Алина Кашина, заместитель главного врача по внутреннему контролю качества Андрей Григорьев и зарплатный менеджер одного из банков Николай Колесников.

Серпухов стал третьей площадкой для проведения цикла квизов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее такие мероприятия прошли в Луховицах и Коломне.

Викторина состояла из вопросов, ответы на которые должны знать медсестры, терапевты, стоматологи, неонатологи и любые сотрудники системы здравоохранения. Квиз разбавлялся кроссвордом и интерактивными конкурсами.

По итогам места распределились так: первое место заняли «Пираты Эскулапы» из Серпухова, второе — «Пульс жизни» из Наро-Фоминска, третье — «Маринованные мстители» из Луховиц. Четвертое место у команды «Социалка», пятое — у «Зубных фей» из Серпухова.

После игры Мария Барышева пригласила иногородние команды в Серпуховский историко-художественный музей, чтобы познакомиться с городом ближе.