Детский сад построят в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе

В жилом квартале «Восточное Бутово» Ленинского городского округа продолжается строительство детского сада на 150 воспитанников. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Строители практически завершили основные работы по формированию здания, включая кирпичную кладку, устройство кровли и остекление. К финалу подходит монтаж отопления, вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения. Фасад готов примерно на две трети, также значительно продвинулись работы по обустройству территории и установке ограждения.

Новое дошкольное учреждение площадью 4,1 тысячи квадратных метров будет трехэтажным. Здесь разместятся семь групп для детей от двух до семи лет, рассчитанных на пребывание в течение полного дня. Для каждой предусмотрены отдельные помещения для игр, отдыха и приема пищи. На улице появятся семь самостоятельных прогулочных зон.

Жилой комплекс расположен в пяти километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе. На его территории уже функционируют шесть из десяти запланированных детских садов и две из четырех школ. Кроме того, проект включает две поликлиники, одна из которых принимает пациентов. Дворовые пространства организуют по принципу отсутствия автомобилей, а для размещения транспорта предусмотрен многоуровневый паркинг.

Возведением социального объекта занимается девелопер «ПИК».