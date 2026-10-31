Фестиваль волонтеров прошел в Химках

Главным событием фестиваля стала торжественная программа: активистам вручили благодарственные письма от Министерства информации и молодежной политики Подмосковья, а юным химчанам — паспорта.

Для ребят получение главного документа стало важным шагом во взрослую жизнь и началом пути гражданской ответственности, которую уже проявляют волонтеры округа.

«Мы чествуем тех, для кого помощь — не просто слово, а дело. Пусть у наших волонтеров всегда хватает сил и энергии на добрые дела, а у ребят, получивших сегодня паспорта, впереди будет много поводов гордиться своим городом и страной», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

На площадке работала тематическая фотозона, где каждый мог запечатлеть момент праздника. Рядом расположилась выставка фотографий #МЫРЯДОМ6ЛЕТ: она рассказывала о жизни волонтерского сообщества округа за шесть лет и наглядно показывала, как добровольчество становится частью городской культуры.

Добровольческое движение в Химках объединяет сотни активистов: они участвуют в городских событиях и помогают нуждающимся, тем самым внося вклад в жизнь округа и передавая традиции взаимопомощи новому поколению.