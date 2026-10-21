Новое оборудование получил перинатальный центр в Коломне

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Новую технику уже установили в отделениях и родильных залах учреждения.

В число поступившего оборудования вошли универсальные системы ультразвуковой визуализации, прикроватные мониторы, электрогидравлические операционные столы и анализаторы крови. Они помогают специалистам проводить обследования, следить за состоянием пациентов и принимать решения о дальнейшем лечении.

Особое значение имеет аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. Его используют в отделении для детей раннего возраста, в том числе для обследования малышей, которым после выписки необходимо динамическое наблюдение. Врачи могут контролировать состояние ребенка в период до трех лет, своевременно выявлять возможные пороки развития и определять дальнейшую тактику медицинского сопровождения.

В августе и сентябре перинатальный центр также получил два наркозно-дыхательных аппарата, передвижной палатный рентгеновский аппарат и четыре высокочастотных аппарата искусственной вентиляции легких. Кроме того, в учреждение поступили пять фетальных мониторов, предназначенных для наблюдения за состоянием матери и детей при многоплодной беременности.

«Мы продолжаем оснащать наши перинатальные центры и роддома новой медицинской техникой. С начала года поставили в медорганизации Подмосковья 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 млн рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обновление технической базы позволяет расширять диагностические возможности медицинского учреждения и повышать качество помощи новорожденным. Современные аппараты особенно важны для выхаживания недоношенных детей, которым нередко требуется постоянное наблюдение и специализированная медицинская поддержка.