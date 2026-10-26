Коллективы из Ногинска и Обухова выступили на областном молодежном конкурсе

23–24 октября в культурно-досуговом центре «Заречье» в Одинцово и 25 октября в Коломне прошел четвертьфинал областного молодежного мегапроекта «Театральный поединок». На сцене встретились 12 творческих коллективов со всего Подмосковья — в их числе «Воробушки» из культурного центра «Обухово» и любительское молодежное объединение «Легенда» из Ногинска.

В рамках состязаний развернулся настоящий импровизационный ринг: команды из Дедовска, Жуковского, Ивантеевки, Клина, Котельников, Богородского округа и других муниципалитетов демонстрировали актерские навыки, чтобы побороться за выход в полуфинал. Выступление ребят из Богородского округа запомнилось зрителям своей непосредственностью, искренностью и творческой энергией. По словам самих участников, день получился невероятно насыщенным.

«Зарядились невероятным драйвом, новыми впечатлениями, творческим позитивом и, безусловно, новыми знаниями. Огромное спасибо за этот невероятно крутой, насыщенный и интересный день!» — поделились участники.

«Театральный поединок» уже в седьмой раз становится площадкой для раскрытия творческого потенциала молодежи. Проект не ограничивается соревнованием: здесь участники обмениваются опытом, общаются с экспертами и лидерами креативной индустрии, находят новые точки роста.

Особую благодарность участники из Обухова выразили депутату Богородского округа Владимиру Козынченко за предоставленный комфортабельный автобус. Благодаря ему дорога до поселка Заречье и обратно прошла незаметно, ребята не устали в пути и смогли в полной мере насладиться творческим днем, наполненным импровизацией и яркими эмоциями.