Пассажиры ЦППК использовали более 46 тысяч карт провожающего с начала года

С начала года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании воспользовались более 46,1 тысячи карты провожающего. Чаще всего услугой пользовались на Казанском направлении, где оформили 9,6 тысячи карт. На Горьковском направлении выдали 6,1 тысячи карт, а на Павелецком и Ярославском — по 5,6 тысячи.

Спрос на услугу традиционно увеличивается в дачный сезон. С мая по сентябрь пассажиры использовали более 27,6 тысячи карт. Наибольшее количество пришлось на июль и август — 6,5 тысячи и 6,4 тысячи соответственно. С начала октября оформили еще более 2,8 тысячи карт.

Карта провожающего позволяет бесплатно пройти на станцию, провести на платформе до 30 минут, а затем выйти обратно. Она предназначена для тех, кто встречает прибывающих пассажиров или помогает близким донести тяжелый багаж до вагона.

Получить карту можно в кассах восьми головных вокзалов Москвы и примерно на 170 пригородных станциях. При оформлении необходимо внести залог в размере 100 рублей наличными. После использования карту нужно вернуть в кассу, чтобы получить деньги обратно.