360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пассажиры ЦППК использовали более 46 тысяч карт провожающего с начала года

    Поезд нового поколения «Иволга 4.0» на МЦД
    Фото: Поезд нового поколения «Иволга 4.0» на МЦД/Медиасток.рф

    С начала года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании воспользовались более 46,1 тысячи карты провожающего. Чаще всего услугой пользовались на Казанском направлении, где оформили 9,6 тысячи карт. На Горьковском направлении выдали 6,1 тысячи карт, а на Павелецком и Ярославском — по 5,6 тысячи.

    Спрос на услугу традиционно увеличивается в дачный сезон. С мая по сентябрь пассажиры использовали более 27,6 тысячи карт. Наибольшее количество пришлось на июль и август — 6,5 тысячи и 6,4 тысячи соответственно. С начала октября оформили еще более 2,8 тысячи карт.

    Карта провожающего позволяет бесплатно пройти на станцию, провести на платформе до 30 минут, а затем выйти обратно. Она предназначена для тех, кто встречает прибывающих пассажиров или помогает близким донести тяжелый багаж до вагона.

    Получить карту можно в кассах восьми головных вокзалов Москвы и примерно на 170 пригородных станциях. При оформлении необходимо внести залог в размере 100 рублей наличными. После использования карту нужно вернуть в кассу, чтобы получить деньги обратно.

    Читайте также

    Детский сад при школе № 12 в Подольске капитально отремонтировали

    Новый сезон Школьной лиги начался в Коломне

    В Подмосковье наградили 43 работника дорожно-транспортной отрасли

    ВЗУ модернизировали в поселке Горки-2 в Одинцовском округе

    Лекцию о подвигах партизан провели для школьников Наро-Фоминского округа

    Поликлинику для взрослых на Парковой улице в Щелкове капитально отремонтировали

    Баскетбольный клуб «Химки» выиграл у «Динамо» матч Суперлиги

    Наставник из Лобни получил спецприз на всероссийском конкурсе

    Загруженность дорог Подмосковья вечером 15 октября достигла 6 баллов

    Подстанцию скорой помощи в селе Поречье достроят в этом году

    Чаепитие и мастер-класс ко Дню отца прошли в Химках

    Густой туман опустился утром на Подмосковье