Детский сад при школе № 12 в Подольске капитально отремонтировали
В Подольске завершили капитальный ремонт детского сада при средней школе № 12 на улице Кирова. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы провели по государственной программе капремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Площадь здания дошкольного отделения — 1944,4 кв. м.
Специалисты демонтировали старые конструкции, заменили оконные блоки, установили короба вентиляции, провели покраску стен, заливку и укладку пола, поставили новые двери и осветительные приборы. Также проложили инженерные коммуникации — водоснабжение, канализацию, отопление и электрическую разводку, выполнили фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупили новую мебель и оборудование.
Открыть обновленное учреждение образования планируют в четвертом квартале 2026 года.