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    Детский сад при школе № 12 в Подольске капитально отремонтировали

    Фото: Минстрой МО

    В Подольске завершили капитальный ремонт детского сада при средней школе № 12 на улице Кирова. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

    Работы провели по государственной программе капремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Площадь здания дошкольного отделения — 1944,4 кв. м.

    Специалисты демонтировали старые конструкции, заменили оконные блоки, установили короба вентиляции, провели покраску стен, заливку и укладку пола, поставили новые двери и осветительные приборы. Также проложили инженерные коммуникации — водоснабжение, канализацию, отопление и электрическую разводку, выполнили фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупили новую мебель и оборудование.

    Открыть обновленное учреждение образования планируют в четвертом квартале 2026 года.

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