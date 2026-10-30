Ямочный ремонт дорог провели в деревнях и селах Воскресенска

В городском округе Воскресенск продолжается плановая кампания по ремонту и содержанию дорожной сети. На текущей неделе работы по отсыпке проходили в деревнях Гостилово и Муромцево, селе Фаустово и микрорайоне Фетровая фабрика.

Работы по ямочному ремонту и содержанию дорог также проводились в центральной части Воскресенска, микрорайонах Москворецкий, Цемгигант, Медведка и селе Федино. Ликвидированы выбоины и дефекты покрытия, доставлявшие неудобства пешеходам, велосипедистам и автомобилистам.

Все дорожные работы идут по графику, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» выполняют их в установленные сроки. Специалисты учреждения также заботятся о чистоте и порядке в округе: проводят уборку, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта.