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    Подмосковный завод отгрузил 11 самосвалов партнерам из Кемеровской области

    Фото: Фото: МЗ «Тонар»

    Завод «Тонар» в Орехово-Зуевском округе отгрузил 11 серийных внедорожных самосвалов «Тонар 7504» партнерам из Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

    Самосвал предназначен для эксплуатации в сложных условиях и выполнения интенсивных транспортных задач. Модель прошла несколько этапов модернизации с момента появления первого поколения техники в 2012 году.

    В 2012 году предприятие представило 45-тонный самосвал с бескапотной компоновкой. В 2017 году модель получила капотную схему, а в 2025 году производитель вернулся к бескапотной конструкции. При обновлении особое внимание уделили маневренности, обзорности и эффективности техники в условиях эксплуатации.

    Производственные мощности «Тонара» расположены в Орехово-Зуевском округе Московской области. Предприятие специализируется на разработке и выпуске грузовых прицепов и полуприцепов для различных сегментов транспортной отрасли, в том числе техники для перевозки контейнеров и специализированных грузов.

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