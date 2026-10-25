Более 200 кубометров листьев вывезли со дворов в Наро-Фоминске

Коммунальные службы муниципалитета продолжают ежедневную очистку от опавшей листвы, чтобы поддерживать порядок и обеспечивать комфорт жителей. Для выполнения задач задействован полный комплекс ресурсов.

На маршрутах работают КамАЗы и погрузчики, на местах трудятся бригады дворников. Специалисты уделяют внимание не только дворам, но и пешеходным зонам, паркам и другим популярным городским пространствам.

Особое значение имеет своевременная очистка тротуаров и проезжей части. Это напрямую связано с безопасностью: скользкий слой из мокрых листьев может стать причиной падений пешеходов и увеличения тормозного пути автомобилей, особенно в дождливую погоду. Поэтому приоритетом для коммунальных служб остается оперативное устранение последствий листопада.

Сезонная уборка в Наро-Фоминске продолжается — городские службы держат ситуацию на контроле и готовы реагировать на изменения погодных условий и рост объемов работ.