Укладку тротуара протяженностью более 1 километра начали в Дмитрове

Администрация Дмитровского городского округа продолжает работу по вопросам, которые волнуют жителей: безопасности на дорогах, состоянию окружающей среды, неприятным запахам и деятельности расположенных поблизости предприятий. В частности, началось строительство тротуара протяженностью 1050 метров, а также проведены встречи с предприятиями по вопросам соблюдения экологических норм и сроков выполнения дорожных карт.

Началось строительство тротуара протяженностью 1050 метров, который позволит пешеходам безопаснее передвигаться вдоль дороги. Ранее администрация направила обращение в ГИБДД с просьбой усилить контроль за соблюдением ПДД на дорогах, прилегающих к участку добычи полезных ископаемых.

В октябре состоялась встреча с представителями предприятий, работающих с недрами и объектами обращения с отходами строительного производства. Им указали на необходимость соблюдать чистоту прилегающих дорог, скоростной режим и корректно общаться с жителями близлежащих населенных пунктов.

Добыча полезных ископаемых в районе Гришино ведется на основании лицензии Министерства экологии Московской области и только в границах одного участка недр, а не шести. Участки находятся в частной собственности. Для защиты жителей от воздействия производства предусмотрена зеленая буферная зона. Фактов завоза твердых коммунальных отходов на территорию не зафиксировано.

По ситуации с ООО «Сектор»: у предприятия есть разрешение на сброс очищенных стоков. 20 августа специалисты «Мособлэкомониторинга» взяли пробы воды. Результаты исследований пока не поступили. После их получения инспекторы Минэкологии примут решение о необходимых мерах. Предприятие уже приступило к работам по улучшению качества стоков. Завершить их планируется в IV квартале 2026 года.

Совместно с жителями администрация разработала дорожную карту мероприятий для ООО «НПЦКТ». По состоянию на 28 октября ее выполнение составляет 43%. 22 октября состоялась встреча с представителями предприятия: обсудили причины отставания от графика и необходимость ускорить работы. По итогам приняты решения, направленные на стабилизацию ситуации и корректировку сроков дорожной карты.

Администрация не наделена полномочиями самостоятельно проверять предприятия индустриального парка «Подосинки». При этом в пределах своих полномочий она ведет мониторинг ситуации, взаимодействует с Министерством экологии и прокуратурой, инициирует проведение проверок.

Работа по этим направлениям продолжается. Главная задача — добиваться решения вопросов, которые напрямую влияют на безопасность и качество жизни жителей.