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    Областной чемпионат по самбо начался в Люберцах

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

    В Люберцах стартовал чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин, собравший свыше 80 участников из сильнейших школ Подмосковья. Победители и призеры получат право выступить на чемпионате Центрального федерального округа, который пройдет в Брянске в конце ноября и станет отборочным этапом на чемпионат России.

    Соревнования проходят в девяти весовых категориях у мужчин и девяти категориях у женщин. По регламенту турнир проводится по олимпийской системе: победитель проходит дальше по сетке, а проигравшие выбывают, сохраняя возможность побороться за третье место в утешительных схватках.

    Люберецкую команду на чемпионате представляют восемь спортсменов — две женщины и шесть мужчин. Всего в округе самбо занимаются более тысячи человек, и для многих участие в областном чемпионате является возможностью заявить о себе и побороться за место в сборной региона. Уровень конкуренции высокий: право на ошибку практически отсутствует.

    По итогам состязаний пять спортсменов из городского округа Люберцы завоевали медали различных уровней. Поддержать земляков пришли болельщики, что стало для спортсменов дополнительным стимулом показать максимум в родном округе.

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