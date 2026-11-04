Областной чемпионат по самбо начался в Люберцах

В Люберцах стартовал чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин, собравший свыше 80 участников из сильнейших школ Подмосковья. Победители и призеры получат право выступить на чемпионате Центрального федерального округа, который пройдет в Брянске в конце ноября и станет отборочным этапом на чемпионат России.

Соревнования проходят в девяти весовых категориях у мужчин и девяти категориях у женщин. По регламенту турнир проводится по олимпийской системе: победитель проходит дальше по сетке, а проигравшие выбывают, сохраняя возможность побороться за третье место в утешительных схватках.

Люберецкую команду на чемпионате представляют восемь спортсменов — две женщины и шесть мужчин. Всего в округе самбо занимаются более тысячи человек, и для многих участие в областном чемпионате является возможностью заявить о себе и побороться за место в сборной региона. Уровень конкуренции высокий: право на ошибку практически отсутствует.