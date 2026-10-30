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    Школьники из Одинцова вошли в сборную России на олимпиаде MY-GEO 2026

    Фото: Министерство образования Московской области

    На федеральной территории «Сириус» с 24 по 31 октября проходит Международная молодежная олимпиада по географии MY-GEO 2026. В соревновании участвуют 11 национальных сборных, в том числе команды стран БРИКС и других государств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В состав сборной России вошли шесть победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Подмосковье представляют Тимофей Попов из Одинцовского «Десятого лицея» и Денис Смирнов из Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

    Олимпиада включает три тура: теоретический, практический и мультимедийный. Участники демонстрируют знания по географии, работают с космическими снимками и статистическими данными, а также отраслевыми задачами от компаний-партнеров.

    Организаторами выступают Образовательный фонд «Талант и успех» и Русское географическое общество.

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