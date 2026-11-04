Хореографический конкурс прошел в Красногорске

В рамках конкурсной программы воспитанницы хореографического училища представили балет Чайковского «Спящая красавица». Как отметила руководитель Красногорского хореографического училища — филиала Московского Губернского колледжа искусств Наталья Огнева, для коллектива это долгожданное событие: «Для нас это мечта, которая бережно воплощается, и мы с гордостью и трепетом работаем над этим балетом, чтобы это было все очень профессионально. И для меня особенно ценно подвести ребят к этому миру искусства, чтобы они каждой клеточкой прочувствовали его».