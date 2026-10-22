Рейд по предупреждению опасных ситуаций на дорогах прошел в Солнечногорске

20 октября в Солнечногорске провели рейд «Пешеходный переход» для предупреждения опасных ситуаций на дорогах. Профилактическую работу организовали представители администрации округа совместно с автоинспекторами.

Во время встреч с пешеходами участники акции вручали памятки и фликеры, объясняя, как снизить риск происшествий. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городскому округу Солнечногорск Владислав Лухтура рассказал, почему осенью особенно необходимо обозначать себя на дороге с помощью светоотражающих элементов.

«С этого периода начинает темнеть рано, поэтому, чтобы обезопасить себя в темное время суток, нужно носить светоотражающие элементы — на одежде, в виде браслетов, фликеров или специальных вставок. Это позволит водителю увидеть вас заранее и успеть вовремя отреагировать», — сказал Владислав Лухтура.

Отдельной частью рейда стали беседы с детьми и молодежью. Юным пешеходам объясняли, как выработать привычку соблюдать дорожные правила и ответственно относиться к собственной безопасности.

«Важно, чтобы дети и молодежь как можно раньше осознавали необходимость соблюдать правила дорожного движения — это залог безопасности на дорогах. Когда ребенок с малых лет понимает, как правильно переходить дорогу, зачем нужны светофоры и почему нельзя пренебрегать элементарными мерами предосторожности, эти привычки становятся частью его повседневного поведения», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

По словам автоинспекторов, световозвращающие детали помогают предупреждать дорожные аварии. Их использование делает передвижение безопаснее для пешеходов и других участников движения.