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    В Павлово-Посадском округе открылась выставка молодых художников Подмосковья

    Фото: Фото: Выставочный зал «Дом Широкова»

    В выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе открылась Молодежная выставка изобразительного искусства художников Московского областного отделения. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Подмосковья.

    Экспозиция приурочена к 80-летию Московскому областному отделению Союза художников России. В ней представлено более 80 работ от 19 молодых художников из тринадцати городов Московской области.

    Среди участников — как действующие члены Союза художников России, так и недавние выпускники творческих вузов, которые только начинают свой путь в искусстве. Помимо живописи, посетители увидят графику, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства.

    Мероприятие проводится для поддержки молодых талантов и создания условий для их профессионального роста и интеграции в художественное сообщество. Выставка продолжит работу до 3 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Выставочного зала «Дом Широкова».

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