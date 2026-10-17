Волонтеры передали более 35 кг помощи приюту в Химках

Участие в акции приняли два волонтера из Химок Элина Обухова и Варя Соколова. Передать помощь в ресурсный центр мог любой желающий. Общий вес переданного груза превысил 35 килограммов. В приют доставили сухой корм, консервы, лакомства, средства для мытья посуды и стирки, ветошь и игрушки для животных.

Шереметьевский приют принял первых постояльцев в 2008 году — сегодня ему уже 18 лет. Сейчас здесь содержатся около 100 собак. Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» сотрудничает с приютом более полутора лет, и помощь его подопечным оказывается на постоянной основе независимо от сезонных акций.

«Мы приезжаем сюда не первый раз, но каждый раз убеждаемся: даже небольшая поддержка здесь значит очень много. Собаки ждут не только корма, им важно внимание. Сегодня нам удалось погладить собаку по имени Рокет — самую спокойную и общительную, она особенно любит взаимодействовать с людьми. Ради таких моментов и стоит участвовать в акции», — отметила волонтер Элина Обухова.

Особенно приют нуждается в лечебном сухом корме, консервах для собак, хлопчатобумажных строительных перчатках, насадках для швабр, средствах для стирки и мытья посуды.

Акция «Дай лапу» продлится до конца недели по всему Подмосковью. Передать корм и необходимые вещи для подопечных приютов можно в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Поддержка приютов не ограничивается сроками акции: волонтеры помогают животным на постоянной основе.