360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мингосуправления Подмосковья: на сайте «Цифровой регион» собрали 500 ИИ-решений

    Фото: Мингосуправления МО

    На портале «Цифровой регион» представлено уже более 500 решений с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Только за сентябрь каталог пополнился 24 ИИ-практиками из 18 регионов России. Среди субъектов, разместивших свои разработки, — Краснодарский и Хабаровский края, Тюменская, Ивановская и Астраханская области, Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

    Новые решения охватывают здравоохранение, государственное управление, безопасность, образование, ЖКХ и социальную сферу. В их числе системы анализа медицинских изображений и поддержки врачебных решений, интеллектуальные сервисы обработки обращений граждан, инструменты выявления мошенничества и автоматизации документооборота.

    Сервис позволяет регионам не только знакомиться с успешными ИИ-практиками, но и перенимать опыт их внедрения. Заинтересованные организации могут выбрать готовое решение и подать заявку на его внедрение непосредственно через карточку проекта.

    При верификации ИИ-решений учитываются их фактическое внедрение, подтвержденные результаты применения и соответствие требованиям информационной безопасности. Портал «Цифровой регион» — единая площадка по обмену передовым опытом в области информационных технологий и искусственного интеллекта между субъектами России. Подать заявку на публикацию готового решения на портале могут как органы власти, так и представители бизнеса.

    Читайте также

    Интерактивный музей откроют в детском саду «Теремок» в Ленинском округе

    В Дубне завершили испытания двух препаратов от астмы

    В Звенигороде проведут цикл художественных мастер-классов «Осенняя палитра»

    Мотопробегом завершили сезон байкеры округа Пушкинский

    Подмосковье нарастило производство хлеба на 8% за год

    Подмосковье вошло в топ-10 регионов по заявкам на проект «Знание. Наставники»

    Сквер «Тигры на льду» в Воскресенске благоустроят по нацпроекту

    Житель Реутова Валерий Сайгаков разработал электротележку для бойцов СВО

    Шашист из Щелкова Илясов выиграл чемпионат России в Сочи

    Турнир по рыбной ловне прошел в Павловском Посаде

    В Наро-Фоминске на ж/д станции Селятино провели рейд по безопасности

    Губернатор Андрей Воробьев представил нового главу Балашихи Сергея Лукичева

    Губернатор на совещании обсудил подготовку ко «Дню добрых дел»