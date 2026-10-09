Мингосуправления Подмосковья: на сайте «Цифровой регион» собрали 500 ИИ-решений

На портале «Цифровой регион» представлено уже более 500 решений с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Только за сентябрь каталог пополнился 24 ИИ-практиками из 18 регионов России. Среди субъектов, разместивших свои разработки, — Краснодарский и Хабаровский края, Тюменская, Ивановская и Астраханская области, Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

Новые решения охватывают здравоохранение, государственное управление, безопасность, образование, ЖКХ и социальную сферу. В их числе системы анализа медицинских изображений и поддержки врачебных решений, интеллектуальные сервисы обработки обращений граждан, инструменты выявления мошенничества и автоматизации документооборота.

Сервис позволяет регионам не только знакомиться с успешными ИИ-практиками, но и перенимать опыт их внедрения. Заинтересованные организации могут выбрать готовое решение и подать заявку на его внедрение непосредственно через карточку проекта.

При верификации ИИ-решений учитываются их фактическое внедрение, подтвержденные результаты применения и соответствие требованиям информационной безопасности. Портал «Цифровой регион» — единая площадка по обмену передовым опытом в области информационных технологий и искусственного интеллекта между субъектами России. Подать заявку на публикацию готового решения на портале могут как органы власти, так и представители бизнеса.