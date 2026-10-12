Открытие четвертого сезона Школьной лиги прошло в Балашихе

Торжественное мероприятие состоялось 11 октября на стадионе «Орион». В новом сезоне за победу в спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях поборются более 13 тысяч учащихся из 38 школ округа.

Встреча началась с пресс-конференции: приглашенные гости ответили на вопросы школьных команд направления «Медиа». Затем состоялась жеребьевка, определившая соперников дивизионов «Север» и «Юг». Кульминацией церемонии стал парад команд — представители школ вышли на стадион со своими флагами под аплодисменты болельщиков.

Старт сезону дали депутат Государственной думы Сергей Юров, временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Московской областной Думы Александр Толмачев, генеральный директор «Криогенмаша» Евгений Матвеев, директор по работе с государственными органами власти «Спортмастера» Станислав Аношин, руководитель детского КВН России Руслан Волошин и другие почетные гости.

«Мы начинали Лигу с идеи объединить школьников, педагогов и родителей вокруг спорта, а сегодня у Балашихинской школьной лиги уже свои традиции, характер и большое сообщество. Для меня этот проект навсегда останется особенным и любимым. Обязательно буду продолжать поддерживать Лигу и по возможности приезжать на игры болеть за ребят, встречаться с командами и вместе радоваться их победам», — отметил Сергей Юров.

Программа четвертого сезона стала разнообразнее. К традиционным направлениям — баскетболу 3×3, волейболу, мини-футболу, шахматам, КВН, танцам и математическим боям — добавились настольный теннис и флорбол. Также школьники смогут проявить себя в инженерном триатлоне, дебатах, медиа, «Зарнице» и «Играх будущего». Последние включают киберспортивные турниры, автосимуляторы и гонки дронов.

«Впереди — целый учебный год соревнований, выступлений и новых командных побед. Балашихинская школьная лига давно стала гораздо больше, чем просто спортивные состязания. Здесь каждый может найти свое направление, проявить себя, почувствовать командный дух и получить новый опыт. Пусть этот сезон запомнится ребятам новыми друзьями, яркими эмоциями и достижениями», — подчеркнул Сергей Лукичев.

Балашихинская школьная лига — проект, разработанный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2023 году Балашиха стала пилотной площадкой для проведения соревнований среди школьников. В 2024 году к Единой школьной лиге присоединились еще 12 городов Подмосковья.