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    Больницы Подмосковья получили 23 передвижных аппарата для рентгена с января

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В медицинские учреждения Московской области продолжают поступать новые передвижные рентгеновские комплексы для диагностики маломобильных пациентов. Как рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, оборудование направляется в отделения реанимации, интенсивной терапии и травматологии.

    С начала года 18 больниц, включая Серпуховскую, Химкинскую, Ступинскую, Клинскую и Красногорскую, получили 23 аппарата на сумму около 180,9 миллиона рублей.

    «До конца года планируем поставить еще две единицы такой медтехники», — сообщил Максим Забелин.

    Закупка проходит по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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