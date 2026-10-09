Больницы Подмосковья получили 23 передвижных аппарата для рентгена с января

В медицинские учреждения Московской области продолжают поступать новые передвижные рентгеновские комплексы для диагностики маломобильных пациентов. Как рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, оборудование направляется в отделения реанимации, интенсивной терапии и травматологии.

С начала года 18 больниц, включая Серпуховскую, Химкинскую, Ступинскую, Клинскую и Красногорскую, получили 23 аппарата на сумму около 180,9 миллиона рублей.

«До конца года планируем поставить еще две единицы такой медтехники», — сообщил Максим Забелин.

Закупка проходит по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».