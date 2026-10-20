Маршрут № 1020 в Ленинском округе перешел на новый режим работы

С 19 октября перевозчик «Мострансавто» приступил к обслуживанию межрегионального маршрута № 1020 «Москва (метро „Царицыно“) — Видное (Ермолино)» по новым параметрам. На маршруте организованы три схемы движения.

Заместитель главы округа Андрей Пальтов отметил, что изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания жителей. Обновление подвижного состава идет на маршрутах, связывающих жилые комплексы со станциями метро, где пассажиропоток особенно высок.

Маршрут № 1020 теперь обслуживается по трем схемам. По направлению «Видное (Ермолино) — Москва (метро „Царицыно“)» курсируют 13 автобусов. Схему «Жилой комплекс „Зеленые Аллеи“ (Тарычево) — Москва (метро „Царицыно“)» обслуживают семь автобусов.

Еще три автобуса закреплены за схемой «Жилой комплекс „1-й Южный“ (Гипермаркет „Лента“) — Москва (метро „Царицыно“)». Общее количество автобусов на маршруте должно положительно сказаться на интервалах движения и наполняемости салонов.

Обновление маршрута № 1020 — часть системной работы по развитию транспортной доступности в округе. Ранее на маршруты муниципалитета уже вышли новые автобусы КАВЗ-4270: изменения затронули маршруты № 367о, 1224, 355, 356, 439 и 308с.

На линии вышли 18 новых машин, каждая рассчитана на 90 пассажиров. Низкий пол, система книлинга и механическая аппарель делают поездки доступными для маломобильных граждан и родителей с колясками.

С новым расписанием можно ознакомиться на официальном сайте «Мострансавто».